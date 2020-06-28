鄺紫珊：後疫情時代　創新科技肯定是主流行業

隨着世界各地陸續重啟經濟，以及各地政府都積極推出刺激經濟政策，用量化寬鬆力度讓經濟盡快復甦。即使第二波或第三波疫情可能再重臨，似乎並沒有影響股市上升的勢頭。近期，美股基金持續吸引國際資金關注，上周再流入38.42億美元，並已連續4周成為全球股票基金吸金最多的地區。

各國本應陸續解封並且重啟經濟，但由於近期美國及內地的疫情似乎又重燃，加上拉丁美洲等國的疫情並未退卻，讓股市是否可持續上升仍抱有疑慮。

事實上，年初至今，新冠肺炎疫情影響全球，讓不少行業及企業的股價都大幅下跌，只有屬於新經濟股及科技股不但受疫情影響較微，甚至有正面的影響，而其業績也表現理想，故成為標普500指數今年首季表現最為抗跌的行業。受惠此次疫情讓生活形態改變，及宅經濟崛起，更讓美國科技業今年首季盈利增長高達接近7%，高居各行業之首，隨之吸引全球基金經理都加碼科技類股份。

觀乎過往美股的上升周期，科技股往往是領漲的行業類股份；美國科技行業具創新性及人才也具競爭力，好像應用及軟件服務雲端技術等也具領導地位，並引領全球科技趨勢；這些公司能夠大量存取有價值的數據，運用人工智能和機械人學習，幫助企業更專注於研發、銷售和行銷流程，因此相較傳統的IT行業將有更好的競爭力，故在後疫情時代，創新科技肯定是主流行業，具有龐大的市場潛力。事實上，科技類股已有超買情況，預期短線可能會有調整，建議投資者可以定期定額參與，或趁有調整時分段買入。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626