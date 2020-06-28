陳樂怡：下季投資市場可能會更為波動

港股近期於50天線及10天線之間橫行多時後終見突破，升穿100天線水平，技術走勢轉強，若指數能持續企於100天線及25,000點，短線仍具上升空間，挑戰25,500水平。另一方面，近日港元匯價轉強，除因半年結及新股等因素外，部分資金亦見流入重磅股，對指數亦可起支持作用。不過，臨近半年結，投資者入市意欲或趨於審慎，加上多隻新股集資或令資金分流，目前只宜短線操作。

根據市場調研機構CINNO RESEARCH發布的報告，蘋果公司(Apple Inc.)今年5月份在中國的iPhone銷量為360萬部，按月減少7.7%，但高於上年同期的305萬部。另外，早前亦有市場消息指，Apple正加快摺疊iPhone布局，由於摺疊iPhone將搭載雙螢幕、側面指紋解鎖等，結構上的設計與之前的具較大分別，或可帶動換機需求，對設備供應商亦可起正面作用。不過，目前環球的就業情況及經濟前景仍不明朗，對消費意欲始終帶來一定影響。雖然行業或炒作新技術及產品消息，但實際銷量較難出現明顯改善，只宜短線部署。

中美貿易關係一度傳出不利消息，令環球市場震盪。事實上，美國總統特朗普或需加強打反華牌來挽救民望，料中美關係更趨反覆。然而，美國的經濟及股市表現亦為特朗普掙取連任的主要因素，預期美國最終針對中國所作出的動作不會太徹底。加上目前環球資金流動性充足，對投資市場亦可起較強的正面作用。預料下季投資市場可能會更為波動，但在政策支持下將限制大市調整幅度，投資者可待未來調整時趁低收集。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。)

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