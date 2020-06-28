郭家耀：友邦後市表現值得樂觀

子公司的設立令友邦能夠申請新的省級許可證，預計友邦將瞄準人口眾多、經濟強勁的高端城市為潛在目標，並將其以富裕客戶為核心和構建代理團隊的戰略複製到更多地區。友邦表示將着手申請在中國其他區域設立附屬於子公司的分支機構。過往由於法例限制，公司於中國拓展業務面臨不少掣肘，令其於中國的版圖只限於北京、上海、深圳等7個城市。申請獲批後，友邦在中國的發展可望加快，首批分公司預計選擇落戶於四川、山東、安徽、浙江、湖北及河南等地。

投資收益方面，過往友邦中國的分支機構需分別設立各自的投資帳戶，以管理保險資金，現時各分支機構的保險資金可統一投資管理，令資金可享更大的規模效應，而且可涉足更多的投資資產，有助匹配保單需求，增加公司設計產品的靈活度。通過設立子公司，友邦中國可以更靈活地使用各種投資資產類別，令公司能夠開發更多產品，使產品組合多樣化，以滿足各類客戶需求。根據2019年年報的披露，對友邦保險中國而言，88%的投資是固定收益資產，而92%的債券投資組合是政府或政府機構債券，相信往後有相當空間分散組合並提升投資收益。

預料友邦中國在業務覆蓋及投資收益將有明顯進展，未來數年新業務價值將維持雙位數字增長。業務前景取得突破下，友邦後市表現值得樂觀。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)

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