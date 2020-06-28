郭家耀：友邦後市表現值得樂觀
2020年06月28日 09:30
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內地銀保監日前宣布友邦保險(01299)將中國內地分支機構改建為友邦獨資人壽保險子公司的申請已經獲批，成為首家外資獨資人身保險公司，其註冊資本為37.8億元人民幣。自1992年以來，友邦一直通過特殊牌照在有限地域開展業務。今次改建後，公司將在內地市場獲得全牌照，能夠像其他中資保險公司一樣，申請在內地更多地區開展業務。
子公司的設立令友邦能夠申請新的省級許可證，預計友邦將瞄準人口眾多、經濟強勁的高端城市為潛在目標，並將其以富裕客戶為核心和構建代理團隊的戰略複製到更多地區。友邦表示將着手申請在中國其他區域設立附屬於子公司的分支機構。過往由於法例限制，公司於中國拓展業務面臨不少掣肘，令其於中國的版圖只限於北京、上海、深圳等7個城市。申請獲批後，友邦在中國的發展可望加快，首批分公司預計選擇落戶於四川、山東、安徽、浙江、湖北及河南等地。
投資收益方面，過往友邦中國的分支機構需分別設立各自的投資帳戶，以管理保險資金，現時各分支機構的保險資金可統一投資管理，令資金可享更大的規模效應，而且可涉足更多的投資資產，有助匹配保單需求，增加公司設計產品的靈活度。通過設立子公司，友邦中國可以更靈活地使用各種投資資產類別，令公司能夠開發更多產品，使產品組合多樣化，以滿足各類客戶需求。根據2019年年報的披露，對友邦保險中國而言，88%的投資是固定收益資產，而92%的債券投資組合是政府或政府機構債券，相信往後有相當空間分散組合並提升投資收益。
預料友邦中國在業務覆蓋及投資收益將有明顯進展，未來數年新業務價值將維持雙位數字增長。業務前景取得突破下，友邦後市表現值得樂觀。
正榮金融業務部副總裁郭家耀
(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)
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