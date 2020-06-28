【星期一．炒啲乜】「六窮」過後「七翻身」？

第二波新冠肺炎疫情來勢洶洶，美國經濟復甦前景未如市場預期樂觀，美股上周五(26日)急挫，道指瀉730點或2.84%，至25,015點，創5月26日以來收市新低。

距離第二季完結還有數天，展望第三季，疫情、中美貿易戰及地緣政治風險仍是市場關注點。「六窮月」過後，是否可以「七翻身」？不妨參考專家的財經分析及建議，做好理財準備。

1、【陳鳳珠：料港股於高位徘徊】

2、【鄺紫珊：後疫情時代 創新科技肯定是主流行業】

3、【郭家耀：友邦後市表現值得樂觀】

4、【潘梓生：市場正式進入Risk-Off階段】

5、【陳樂怡：下季投資市場可能會更為波動】

6、【曜熊理財：健康醫療基金領先基金榜】

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