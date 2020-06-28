陳茂波：香港未見顯著資金外流　經濟復甦之路充滿挑戰

「港版國安法」推行在即，財政司司長陳茂波指，美國借港區國安立法挑起所謂的「制裁」，令市場關注美國聲言的措施會帶來甚麼影響，在中美關係持續緊張的背景下，增添了不明朗因素。不過，港府已對此作了全面的評估，也做了相關的應變預案，業界表示至今沒出現顯著的資金外流。

陳茂波今日(28日)發表「司長隨筆」指，從市場數據來看，港匯持續靠近7.75兌一美元的強方區間，從今年4月以來，港匯多次觸及強方兌換保證，令金管局需多次入市承接美元沽盤，合共釋出超過570億的港元資金，而本港銀行同業拆息亦持續偏低，種種情況均顯示本港持續有資金淨流入，市場流動性非常充裕。

新冠肺炎疫情令全球經濟陷入困境。陳氏指環顧全球，新冠病毒疫情揮之不去，多國經濟正陷入深度衰退。這和之前多地盛行單邊主義、民粹主義，以及大國博弈和地緣政局緊張等不利因素疊加，勢令全球市場繼續面對各種風險與不確定性。香港作為全開放、細小的經濟體，經濟復甦之路將會有不少挑戰。

另一方面，中美貿易戰會影響外商對內地的投資，內地的製造業或會大舉外移。他認為，縱使未來幾年全球供應鏈的佈局會出現調整，但內地在當中仍然擔當舉足輕重的角色。只要用好「一國兩制」的特殊制度優勢，一方面認清自己的發展定位，保持和提升自身的競爭力，另一方面抓緊機遇，積極融入國家的發展戰略，以自身所長，服務國家所需，一定可以讓經濟有長足的發展。

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