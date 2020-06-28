新冠肺炎：日系車在南韓銷量大減　本田5個月縮73%

日本與南韓去年爆發貿易戰，加上今年新冠肺炎疫情衝擊，導致日本汽車在南韓銷量大減。

外媒報導，2019年4月至2020年3月期間，本田汽車(Honda Motor)營業利潤大幅下滑至19.8億韓圜，相對於一年前同期營業利潤為196億韓圜；銷售額亦按年下滑23%至3,630億韓圜。今年首5個月，本田汽車在南韓的汽車銷量按年大降73%，至1,323輛。

在南韓市場亦陷入長期低迷的日產汽車(Nissan Motor)，決定退出經營16年的南韓市場。今年首5月，日產和其高端品牌Infiniti汽車銷量分別驟降38%和71%，至1,041輛和222輛。其他日系車廠方面，豐田汽車(Toyota)及其豪華汽車品牌凌志(Lexus)今年首5個月的汽車銷量亦按年下降57%和64%。

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