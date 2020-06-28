以史為鑑！傳內地商業銀行將獲券商牌 銀行股有運行？
2020年06月28日 12:34
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(中新社圖片)
內地今年4月起全面開放金融市場，外資券商正加速進入中國證券行業之際，內地媒體援引權威人士消息稱，中國證監會再次提起向商業銀行放開券商牌照計劃，想以此來打造「航母級」券商，以應對金融開放。
目前相關法規規定，中國不允許不同的金融部門混業經營開展不同的業務。但很多銀行旗下的子公司已經取得了保險、期貨等業務的牌照，但沒有銀行及銀行子公司能夠申請到證券牌照。最新報道指，中證監計劃向商業銀行發放券商牌照，或將從幾大商業銀行中選取至少兩家試點設立券商。
2015年3月份，中證監新聞發言人張曉軍曾表示，該會正研究商業銀行在風險隔離的基礎上申請券商牌照的制度和配套安排，但政策落地尚無明確時間表。五年以來一直沒有相關政策落地實施。及至今年4月份，有傳中信證券及中信建投證券(06066)將合併以打造「航母級」券商，當時雙方均予以否認。分析認為，此次消息傳出有可能是政策逐漸鬆綁的信號。
回顧2015年7月1日已傳出首家銀行獲得券商牌照。交通銀行(601328.SH)繼混改方案獲批後，入股華英證券亦獲批准。消息傳出後，交行股價日內一度急漲超過6.5%。另外，2019年4月13日亦開始流傳工商銀行(601398.SH)將獲得券商牌照的消息，刺激該股股價於4月15日最高升近3.5%。
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