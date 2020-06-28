以史為鑑！傳內地商業銀行將獲券商牌　銀行股有運行？

內地今年4月起全面開放金融市場，外資券商正加速進入中國證券行業之際，內地媒體援引權威人士消息稱，中國證監會再次提起向商業銀行放開券商牌照計劃，想以此來打造「航母級」券商，以應對金融開放。

目前相關法規規定，中國不允許不同的金融部門混業經營開展不同的業務。但很多銀行旗下的子公司已經取得了保險、期貨等業務的牌照，但沒有銀行及銀行子公司能夠申請到證券牌照。最新報道指，中證監計劃向商業銀行發放券商牌照，或將從幾大商業銀行中選取至少兩家試點設立券商。

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