【全球攬炒】美航警告今年10月員工將過剩達30%

外媒報道，美國航空(American Airlines)執行長Doug Parker本周告知員工，預計2021年7月份將面對10%至20%員工人手過剩問題。受新冠肺炎疫情影響，美國航空業受嚴重打擊，他們警告政府對航空公司的援助在今年10月到期後，恐將實施無薪假。

截至去年年底，美國航空擁有逾13萬名員工。Parker表示，到了今年10月美國航空的員工數量預計將比實際需要多出20至30%，到2021年7月料仍多出10至20%，不過若實施無薪假，機師受到的影響可能比空中服務員低。

根據給予美國航空業320億美元援助以支付工資的援助法案「CARES Act」，航空公司在今年10月前不能強制員工放無薪假。同時，主要的航空工會已要求美國國會考慮將援助計劃延長到明年3月。

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