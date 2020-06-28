內地防資金外流　提取大額存款要上報

外國傳媒報道，中國7月起將逐步實施大額現金提存規範，例如河北省若提存超過10萬元人民幣(下同)就要上報，分析指出，這代表中國正嘗試建立完整制度，以防止人民幣資金外流。

隨着中美貿易戰持續，中國極需要確保貨幣供應充足，雖然中國有超過3萬億美元的龐大外匯儲備，但考慮到外匯儲備若然要為美債等容易變現成美元的資產，則實際上可動用的金額可能沒有逾3萬億美元那麼多，而今年首季單是從合法渠道，中國就流出了307億美元。

此外，雖然中國移動支付或網購發達，但大筆金額的交易有愈來愈喜歡以現金「埋單」的迹象。有見及此，中國政府宣布，7月起在河北省、浙江省及深圳市3地試行提存管制，個人分別提存10萬元、30萬元及20萬元就需上報，企業則是50萬元，最快可能在2022年北京冬奧時施行，而數碼貨幣也可能在那時候推出。

報道指出，數碼貨幣讓政府容易監控資金流動，除防止資金外逃外，也可透過限制資金提存，避免發生銀行擠兌現象。

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