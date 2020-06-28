本周矚目經濟數據一覽　美非農提早周四公布

2020年06月28日 14:29
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    本周國際金融數據主要有美國非農就業，由於美國星期五(7月3日)是假期，故數據將提早一天，於周四(7月2日)披露。以下是香港時間：
    【6月29日星期一】
    16：30香港公布5月出口
    【6月30日星期二】
    07：30日本公布5月失業率
    09：00中國公布6月官方製造業採購經理指數(PMI)
    16：30香港公布5月零售銷售
    22：00美國公布6月消費者信心指數
    【7月1日星期三】
    09：45中國公布6月財新製造業PMI
    ●港股休市
    【7月2日星期四】
    20：30美國公布6月非農就業職位、失業率、每小時工資；每周新申領失業救濟人數
    22：00美國公布5月工廠訂單、耐用品訂單
    【7月3日星期五】
    09：45中國公布6月財新服務業PMI
    ●美股獨立日休市一天
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