本周矚目經濟數據一覽 美非農提早周四公布
2020年06月28日 14:29
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本周國際金融數據主要有美國非農就業，由於美國星期五(7月3日)是假期，故數據將提早一天，於周四(7月2日)披露。以下是香港時間：
【6月29日星期一】
16：30香港公布5月出口
【6月30日星期二】
07：30日本公布5月失業率
09：00中國公布6月官方製造業採購經理指數(PMI)
16：30香港公布5月零售銷售
22：00美國公布6月消費者信心指數
【7月1日星期三】
09：45中國公布6月財新製造業PMI
●港股休市
【7月2日星期四】
20：30美國公布6月非農就業職位、失業率、每小時工資；每周新申領失業救濟人數
22：00美國公布5月工廠訂單、耐用品訂單
【7月3日星期五】
09：45中國公布6月財新服務業PMI
●美股獨立日休市一天
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