本周矚目經濟數據一覽　美非農提早周四公布

本周國際金融數據主要有美國非農就業，由於美國星期五(7月3日)是假期，故數據將提早一天，於周四(7月2日)披露。以下是香港時間：

【6月29日星期一】

16：30香港公布5月出口

【6月30日星期二】

07：30日本公布5月失業率

09：00中國公布6月官方製造業採購經理指數(PMI)

16：30香港公布5月零售銷售

22：00美國公布6月消費者信心指數

【7月1日星期三】

09：45中國公布6月財新製造業PMI

●港股休市

【7月2日星期四】

20：30美國公布6月非農就業職位、失業率、每小時工資；每周新申領失業救濟人數

22：00美國公布5月工廠訂單、耐用品訂單

【7月3日星期五】

09：45中國公布6月財新服務業PMI

●美股獨立日休市一天

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