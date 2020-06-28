Apple研發超薄觸摸顯示技術　未來設備將變得更輕

外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)近日公布的專利申請顯示，該公司正在研究一種新的方法，可以讓iDevices甚至是Mac變得更加輕薄。

報道指，Apple工程團隊已開發出新方法，可以用超薄的堆疊層來製作觸摸屏，直接減少顯示屏層的結構，同時帶來其他的改良優勢。

Apple據稱將這項新發明將命名為「超薄觸摸傳感器」，研發技術與具有超薄堆疊的觸摸屏有關。觸摸屏的厚度減小不僅可以提供一個更薄的外形設備，還可以通過減小顯示器覆蓋玻璃的距離來改善顯示器上的光學圖像，也可以減輕設備的重量。

報道指，此項輕薄的顯示結構可以應用於iPhone、iPad、Apple Watch、iPod Touch等，未來也可以應用於MacBooks和iMac。

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