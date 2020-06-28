憂慮重燃！三成德企怕英國「硬脫歐」成真　25%估談判延長

英國脫歐後與歐盟貿易談判未有明顯進展，外媒報道，德國工業聯合會(BDI)有份參與的調查顯示，30%德國企業擔憂「硬脫歐」將真實上演；25%認為英國與歐盟的談判將會延長；26%預計雙方年底前將完成自由貿易協議；18%企業則認為，雙方將在今年完成基本框架協議，至於細節要到明年才能敲定。

英國雖然已經脫歐，但設有過渡期，期間英國依然在歐盟的單一市場內，但過渡期期限將在今年12月31日結束。如果英國與歐盟無法達成協議，屆時雙方將面臨關稅，還有人員及貨物往返出現更多障礙等問題。

歐盟的英國脫歐首席談判代表巴尼耶(Michel Barnier)日前表示，希望能在10月歐盟領導人峰會時看到協議草案。英國首相約翰遜稱沒有理由不能在7月達成協議，不希望拖到夏天之後。惟目前雙方進展依然甚微。

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