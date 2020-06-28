美零售業兩極！有服裝品牌行運　鞋類名牌則裁員

疫情肆虐，除了香港遭受「零售浩劫」外，全球相關業界也哀鴻遍野，惟美國有隻零售股上周五(26日)發力勁升，就是服飾零售商GAP股價大漲18.8%，盤中更曾飆近40%，原因是著名美國歌手Kanye West宣布，將與GAP推出聯名產品，成為疫情中極少數的亮點，更順理成章變成GAP的「救星」。

若以上周五公司股價勁飆18.8%來計算，Kanye West的「身價」為7億美元，因GAP的市值因此急升了7億美元，相關產品預計明年推出，市傳合作協議有效期長達10年。

【NIKE要裁員】

相比之下，其他零售企業好消息欠奉，例如全球知名運動品牌NIKE也無法幸免，該公司於上周四(25日)公布，疫情令其季度銷售額大降38%，錄得淨虧損7.9億美元(約61億港元)。該公司同時警告會裁員，預計將分成7月和秋季兩次進行，目前不清楚會有多少人受影響。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626