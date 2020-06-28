新盤動向：SEA TO SKY首日套現近48億 原價加推238伙
2020年06月28日 15:28
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趙國雄(中)、郭子威(左)
新盤開售成績理想。長實集團(01113)執行董事趙國雄表示，將軍澳日出康城SEA TO SKY開盤反應踴躍，昨晚已原價加推238伙的價單，包括80伙兩房、148伙三房及10伙四房戶，價單市值約33.7億元，折實平均呎價16,599元，折實售價由665萬起，最低呎價14,030元起。因應市場需求，正研究視像銷售安排，若準備就緒，稍後可能部署內地客視像揀樓。
長實地產投資董事郭子威稱，最快周內進行次輪銷售，有機會再加推單位。而項目首日售出456伙，佔推出單位近99%，套現約47.65億元，當中包括240伙三房及15伙四房戶。而單日售出逾250伙樓價過千萬單位，料創出近年一手市場新高。
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