新盤動向：SEA TO SKY首日套現近48億　原價加推238伙

長實地產投資董事郭子威稱，最快周內進行次輪銷售，有機會再加推單位。而項目首日售出456伙，佔推出單位近99%，套現約47.65億元，當中包括240伙三房及15伙四房戶。而單日售出逾250伙樓價過千萬單位，料創出近年一手市場新高。

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