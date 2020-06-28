新冠肺炎：貿發局周一起推夏季網上採購展

新冠肺炎疫情下，不少實體商貿展覽未能如期舉行，網上採購需求因而激增。香港貿易發展局表示，將於本周一(6月29日)至7月24日舉行「貿發網採購」夏季網上採購展，協助逾22,000家供應商在「疫」境中找商機。

香港貿發局副總裁周啟良稱，4月舉行的春季網上採購展為港商爭取新訂單，希望夏季網上採購展亦能夠讓供應商與全球50萬名買家保持緊密聯繫，並助各地採購商補充庫存，以應付下半年的消費需求。他續指，「貿發網採購」現有逾13萬家優質供應商和200萬名國際買家，每年建立超過2,400萬商貿聯繫。

另外，香港貿發局決定將「夏季採購匯」由實體展覽轉移到線上平台，成為「夏季採購匯/網上展」，於7月27日至8月7日舉行，綜合展示多類型產品包括燈飾、電子、資訊科技、醫療保健、家品、家用紡織品、服裝、禮品及贈品、印刷及包裝等，繼續協助商界覓商機。

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