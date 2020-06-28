有別於08年！今次救市關鍵睇美國民眾會否「慳啲」

外國傳媒報道，疫情嚴重衝擊美國經濟，迫使美國政府與2008年金融海嘯那時一樣，提出巨額紓困計劃，規模甚至大於2008年，惟不同的是，上次是大量資金注入銀行，今次則是大量現金被存入銀行，令民眾是否願意消費成為經濟復甦關鍵！

報道指出，自1959年以來至疫情爆發前，美國家庭儲蓄率從來不高於17.3%，且1995年之後，儲蓄率超過10%的月份只出現過1次。惟疫情爆發後，今年4月美國出現了家庭儲蓄率達32.2%的驚人數字，到了5月仍高達23.2%。

「高儲蓄率」代表美國民眾減少消費，對經濟無益，因此美國儲蓄率能否下降將直接影響經濟復甦，報道甚至表示，這些現金將是左右美國經濟反彈的「絕對關鍵」。可以預期未來幾個月重啟經濟後，消費激增與否將是明年推動經濟增長及通脹等關鍵要素。

然而，報道指出，目前市場對重啟經濟後，消費能否立刻激增感到懷疑，理由是疫情及失業率令人恐懼，讓美國民眾必須未雨綢繆，減少消費。再者，這種預防性心理不排除長期存在，以致美國消費習慣可能徹底轉變。

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