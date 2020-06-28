新股專輯：港龍中國入場費4141元　恒地李家傑為基投

該公司是次發行4億股新股，其中10%為本港公開發售，最多集資16.4億元，所得約60%將⽤於潛在開發項目的土地成本提供資金；約30%用於支付現有項目開發的建築成本；約10%將用於一般營運資金用途。

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