新股專輯：港龍中國入場費4141元 恒地李家傑為基投
2020年06月28日 15:58
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中國房地產開發商港龍中國地產(06968)周一起至本周五(6月29日至7月3日)招股，每股招股價介乎3.6至4.1港元，每手1,000股，入場費4,141.32元，預期7月15日主板掛牌。
該公司是次發行4億股新股，其中10%為本港公開發售，最多集資16.4億元，所得約60%將⽤於潛在開發項目的土地成本提供資金；約30%用於支付現有項目開發的建築成本；約10%將用於一般營運資金用途。
是次引入2名基礎投資者，包括恒基地產(00012)主席兼董事總經理李家傑旗下的Successful Lotus及中信集團旗下的中逸資本，合共認購8,000萬元等值股份，佔集資額上限約4.87%。
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