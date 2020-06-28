【爆煲先兆？】亞洲散戶也瘋了！成為股市走出熊市重要力量

新冠肺炎疫情在美國始料不及的影響，是打工仔由在家工作變為在家炒股，在一些投資論壇吹捧下，零收入的電動車生產商Nikola，甚至已申請破產的租車公司Hertz，股價照被炒高，而這股炒風已席捲亞洲。

【日本】

以初創企業為主的東京證交所Mothers指數，320隻成分股中，自4月以來只有7隻沒有上升，其中開發疫苗的Agnes Inc股價累升235%，研發疫症測試的Precision System Science股價更漲逾480%。

日本券商Monex Group的調查顯示，只有17%受訪散戶稱在早前冧市減少高風險資產，相反，37%稱已趁機會增加股票持倉。事實上，日本的網上股票戶口在2至4月期間大增逾82萬個，較2019年同期增長逾倍，在緊急狀態實施期間，當地散戶的股票交投量大幅急升。

【新加坡】

在新加坡，散戶是當地股市走出熊市的重要力量。輝立證券旗下投資中心副主管Aik Hong Ng表示，對散戶來說，企業派息是吸引力，但他們炒股也因為在家無所事事，部分更借錢買股。

【菲律賓】

菲律賓券商AAA Southeast Equities總裁William Matthew Cabango透露，自3月封城抗疫以來，新開立網上戶口每月以2至3倍速度增長。

【印度】

至於印度新開立股票戶口，以3月以來累增180萬個。不過，富達國際稱，當所有人追捧同一股票，如有風吹草動，股份可能會遭大舉拋售，並認為市場現時似乎掉以輕心，需加倍小心。

【南韓】

不少南韓散戶正在借錢炒股。

【中國內地】

中國內戶的開戶數量同樣在疫情爆發時期快速增長。

【美國】

至於美國更誇張，散戶瘋炒「破產股」！Hertz是美國租車公司，由於負債龐大，5月申請破產，準備藉債務重整繼續營運，惟這意味着股票可能會變得一文不值。事實上，該股在今年2月時每股超過20美元，6月初已跌破1美元。不過，散戶仍然爭先恐後狂買該股，使股價急飆5倍。

回看Hertz在5月22日依循美國破產法第11章申請破產，股價曾於5月26日跌到每股40美仙的歷史低位，之後卻一直勁升，並在6月15日突破6美元。

Hertz則趁股價大幅反彈，發行高達10億美元股票，以籌集破產所需資金，同時向紐約證交所(NYSE)提出申訴，不讓股份退市。

事實上，進入破產保護程序的企業發行股票相當罕見，因普通股股東的清償順序落後於債券持有人和其他債權人之後，即很可能會一文不值。再者，Hertz見股價如此瘋狂，就宣布「抽水」計劃，發行新股集資，惹來美國證交會(SEC)叫停。這連串情況反映全球散戶炒風已變得瘋狂。

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