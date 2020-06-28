新股專輯：永泰生物製藥周一招股　4基投認購逾3億元

該公司是次發行1億股新股，其中10%為本港公開發售，最多集資11億元，所得約34.2%用於治療肝癌的藥物EAL進行中的臨床試驗和商業化；約18.9%用於擴大EAL的臨床適應症；約33.2%用於其他產品的臨床試驗；約8.7%用於其他產品開發；及約5%用於營運資金及其他一般企業用途。

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