新股專輯：永泰生物製藥周一招股 4基投認購逾3億元
2020年06月28日 16:27
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尚未有盈利或收入生物科技企業永泰生物製藥(06978)周一起至本周五(6月29日至7月3日)招股，每股招股價介乎10.5至11港元，每手1,000股，入場費11,110.85元，預期7月10日主板掛牌。
該公司是次發行1億股新股，其中10%為本港公開發售，最多集資11億元，所得約34.2%用於治療肝癌的藥物EAL進行中的臨床試驗和商業化；約18.9%用於擴大EAL的臨床適應症；約33.2%用於其他產品的臨床試驗；約8.7%用於其他產品開發；及約5%用於營運資金及其他一般企業用途。
是次引入4名基礎投資者，天士力醫藥(600535.SH)、中國聯塑(02128)、一位專業投資者及大灣區共同家園發展基金，合共認購4,000萬美元(約3.12億港元)等值股份，佔集資額上限約28.36%。值得留意的是，大灣區共同家園發展基金是次加碼投資，不計是次認購金額，持有公司上市前4.76%股權。
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