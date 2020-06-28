蓄勢待發！分析：比特幣快將升破1.3萬美元

財經媒體彭博分析師Mike McGlone發表報告指，比特幣正在整固，由於波動性下降，在比特幣的線圖技術指標中，保力加通道於有史以來低位，故他看好比特幣正準備突破1.3萬美元的阻力位。

McGlone指，當前比特幣價格關鍵範圍介乎6,500美元至1.3萬美元，而比特幣正準備突破1.3萬美元的阻力位。但如果維持在約6,500美元的底部區間，將破壞其上升趨勢。

比特幣本月大多數時間徘徊9,000美元水平，據CryptoCompare資料，比特幣最新處9,017美元。彭博本月中發布了《彭博加密展望》，預測比特幣可能會重回2萬美元的歷史高位，甚至升至2.8萬美元新高。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626