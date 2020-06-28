旺角觀塘甲廈空置率回落　企業或因租金低水移至九龍

新冠肺炎令全球經濟活動停頓，企業以租金成本為首要考量，不再追求港島寫字樓靚位，向來租金較為相宜的九龍區寫字樓成為市場新選擇。據中原(工商舖)統計，5月份九龍整體甲級商廈空置率，雖跟隨大市上升0.87個百分點至11.49%，但個別區域如旺角及觀塘空置率下調，吸納情況略見改善。

該行預計，九龍區寫字樓租金低水，將吸引不少港島客換位，有助改善區內空置情況，而隨着港島寫字樓租金下調幅度日漸擴大，九龍區業主為免單位交吉多時，需調低叫價以維持競爭力，料短期區內寫字樓租金續跌。

中原(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓表示，九龍個別區域甲廈空置率見改善，旺角甲廈空置率5月錄約9.11%，按月少0.25個百分點。而觀塘空置率更由15.02%跌至13.34%，跌幅約1.68%。觀塘及旺角區吸納情況理想，相信是因為港島寫字樓租金相對較高，部分企業轉移至九龍區，而觀塘及旺角甲廈樓齡較新，加上物業多為大型發展商持有，加上租金對比港島及尖沙咀等區較相宜，因而成為租戶進駐之選。

陳氏又表示，上月尖東、尖沙咀整體，以及九龍灣區甲廈空置率上漲，幅度由0.21至0.65個百分點不等。尖東最新空置率由4月約10.29%，輕微上升約0.63個百分點至10.92%；尖沙咀整體最新錄約6.74%，按月升0.21個百分點。

另外，乙級商廈空置率表現，5月份整體乙級商廈空置率約8.05%，對比上月下調0.12個百分點。而尖沙咀乙廈最新空置率下跌0.22個百分點至6.68%。旺角、觀塘及九龍灣乙廈空置率則上揚，增約0.08至0.33個百分點。

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