英鎊變了！美銀：愈來愈似新興市場貨幣 升值空間小
2020年06月28日 17:51
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(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，美國銀行近日表示，投資者對英鎊的觀感很可能已因脫歐而出現「永久改變」，未來看待英鎊可能將不能再以G10貨幣的框架來看，因其流動性將愈來愈像新興市場國家的貨幣，且英鎊升值阻力愈來愈大，傳統指標把英鎊被低估的程度過分誇大。
除美銀外，滙豐控股全球外匯研究主管David Bloom也稱，與一些G10貨幣相比，英鎊已成為了較具風險的貨幣，理由是英國選擇離開像歐盟這樣的大型單一經濟體，而成為開放型的經濟體，貨幣也因愈來愈像開放型經濟體而出現較大波動。
G10貨幣是指外匯市場中最受歡迎的10種交易貨幣，因其價格較穩定，除英鎊外，有澳元、加拿大元、歐元、日圓、新西蘭元、挪威克朗、瑞典克朗、瑞士法郎，以及美元。
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