「七一」近了！美股表現能預示全球局勢及主宰7月去向？
2020年06月28日 18:18
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(Getty Images圖片)
本周三是香港「七一」，除了政治事件惹起全球金融市場關注外，原來美股本身也是關鍵！
外國傳媒引述分析表示，自2000年以來，標指在下半年首日交易日平均回報約0.35%，升市機會更達85%，即過去20年，僅3年是跌市，分別是2002、2004，以及2010年。
更重要的是，當日的表現能預示當月股市表現，即如果美股7月1日升，最起碼整月衰極有限，一衣帶水的港股也不會太衰，投資者宜注意！
若跟往績，美股本周三(7月1日)或升市居多，一旦如此，也可能意味着政治事件未必使全球局勢太緊張。當然，往績不是絕對，更何況過往亦出現過跌市，投資者可留意一下。
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