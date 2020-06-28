「七一」近了！美股表現能預示全球局勢及主宰7月去向？

本周三是香港「七一」，除了政治事件惹起全球金融市場關注外，原來美股本身也是關鍵！

外國傳媒引述分析表示，自2000年以來，標指在下半年首日交易日平均回報約0.35%，升市機會更達85%，即過去20年，僅3年是跌市，分別是2002、2004，以及2010年。

更重要的是，當日的表現能預示當月股市表現，即如果美股7月1日升，最起碼整月衰極有限，一衣帶水的港股也不會太衰，投資者宜注意！

若跟往績，美股本周三(7月1日)或升市居多，一旦如此，也可能意味着政治事件未必使全球局勢太緊張。當然，往績不是絕對，更何況過往亦出現過跌市，投資者可留意一下。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626