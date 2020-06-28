新股專輯：永泰生物製藥周一起招股　引入4名大戶

他又透露，用於治療肝癌的藥物EAL已進入第二期臨床試驗，現時進度順利，正積極準備申請有條件批准上市的材料，惟未有透露實際時間表。另外，公司亦會積極進行將該產品擴展其他適應病症的研究。

集團首席財務官楊寧補充，預期該產品商業化後，所帶來的現金流足夠支持現時其他研發所需。

值得留意的是，早前有傳公司在國際配售銷情有壓力，而其中一方保薦人更在社交平台上「大呻」，惟公司未有回應有關問題。

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