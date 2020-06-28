正商實業購入3幅河南地 共涉近5億人幣

第一幅位於中國河南省登封市忠義路與迎霞路交叉口西南區域，總佔地面積約66,989平方米，許可容積率介乎於1和1.5之間，指定作住宅用途，使用年限為70年。

第二幅位於中國河南省登封市玉帶路與迎霞路交叉口西南區域，總佔地面積約38,170平方米，許可容積率介乎於1和1.5之間，指定作住宅用途，使用年限為70年。

第三幅位於中國河南省登封市太室路與翠秀路交叉口東北區域，總佔地面積約41,652平方米，許可容積率介乎於1和1.5之間，指定作住宅用途，使用年限為70年。

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