正商實業購入3幅河南地 共涉近5億人幣
2020年06月28日 18:21
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正商實業(00185)公布，間接全資附屬公司河南中岳分别以代價2.26億元人民幣(下同)、1.28億元及1.4億元，成功投得3幅土地使用權。
第一幅位於中國河南省登封市忠義路與迎霞路交叉口西南區域，總佔地面積約66,989平方米，許可容積率介乎於1和1.5之間，指定作住宅用途，使用年限為70年。
第二幅位於中國河南省登封市玉帶路與迎霞路交叉口西南區域，總佔地面積約38,170平方米，許可容積率介乎於1和1.5之間，指定作住宅用途，使用年限為70年。
第三幅位於中國河南省登封市太室路與翠秀路交叉口東北區域，總佔地面積約41,652平方米，許可容積率介乎於1和1.5之間，指定作住宅用途，使用年限為70年。
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