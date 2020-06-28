冠忠巴士全年盈利瀉九成　料新大嶼山巴士續蝕錢

集團表示，純利急劇減少主要由於自去年7月開始發生的社會事件及冠狀病毒病疫情爆發，以及今年初實施的相應防疫措施，導致訪港旅客人次大幅下降所致。集團改變折舊政策以及從香港政府推出的防疫抗疫基金下各項政府支援計劃所獲得的補貼，已抵銷部分純利下跌之影響。

與此同時，集團採取多項措施以控制成本、增加現金流量及提升經營效率，包括高級管理層及管理人員減薪及/或凍薪，鼓勵員工放無薪假及/或年假或參加提前退休計劃，以及精簡工作流程，並且向香港政府推出的防疫抗疫基金申請各項政府支援計劃。集團亦押後更換新車，並暫停部分經營中的售票中心及跨境巴士行車路線。

跨境巴士一直是集團的主要盈利來源。跨境非專利巴士的收入由去年約14億元減少至年度內約10億元。集團預計，隨着跨境交通於2020年逐步恢復，收入可望改善，其恢復情況將主要取決於政府對入境旅客採取的檢疫及檢測政策。然而，集團預計整體市場要達致營運上的規模效益可能需要一定時間，此對本集團2020年中期業績帶來不確定因素。集團將以最謹慎的態度應對，並及時採取適當措施，以減輕不利因素對集團營運的不利影響。然而，一旦旅遊限制解除，由於世界各地的疫情仍不明朗，故大灣區應會成為中國旅客的首選目的地之一，有利集團跨境業務。

截至今年3月31日，新大嶼山巴士主要在大嶼山經營27條專利巴士路線，巴士車隊總數為155輛巴士，較2019年152輛為多。受疫情影響，嶼巴於2月及3月的收入大幅下降，年度虧損已增至900萬元。由於短期內不大可能會獲准加價，而集團須借助政府提供的補貼維持正現金流量，故預期下個財政年度會出現虧損。

集團正營運一條綠色公共小巴路線901，其連接港珠澳大橋香港口岸至東涌。為盡量減少虧損，保留現金以備將來營運，已自2月起暫停有關服務。

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