雙樺控股出售供應鏈管理公司40%權益

雙樺供應鏈管理於2014年9月成立，並獲得中國有關部門的批准，從事供應鏈管理、電子商務、貨物和技術進出口、倉儲物流及道路貨物運輸業務，自成立以來並無經營業務。

公司認為，出售事項將使集團憑藉買方在冷鏈物流行業的專業經驗，與潛在新客戶建立關係，並進入買方的客戶、供應商與物流網絡，從而實現潛在的協同效應。雙樺供應鏈管理將整合集團與買方在冷鏈物流和冷藏庫產品開發及營運方面的優勢和技術力量，從而擴大集團的產品與業務組合，還將通過發展冷鏈運輸、電子商務、智能化物流系統及包裝服務等相關業務，使集團業務進一步多元化。

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