新股專輯：虎視傳媒周一招股　入場費2525元

該公司是次發行1.5億股新股，其中10%為香港公開發售，最多集資1.5億元，所得約35%用於增強其人工智能(AI)和技術能力、AdTensor平台；約20%用於提升其本地服務能力並擴大其全球覆蓋範圍；約20%用於提升其IT基礎施、管理系統；約15%加強銷售及市場推廣；約10%用於探索戰略投資以及併購。

2019年全年利潤2,204.8萬元人民幣(下同)，按年倒退10.87%，若撇除一次性支出，經調整溢利3,461.8萬元，按年增長39.94；收入按年上升9.93%至1.91億元；毛利率為28.1%，按年增加4.4個百分點。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626