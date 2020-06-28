人民銀行在京開次季例會　標準化票據辦法7月底實施

中國人民銀行貨幣政策委員會在北京召開今年第二季例會，指內地統籌疫情防控及復工復產取得重大階段性成果，各類經濟指標出現邊際改善，但全球疫情及世界經濟形勢依然嚴峻複雜，內地防範疫情反彈的任務仍然艱巨繁重，對內地經濟發展帶來風險及挑戰，未來需加強國際宏觀經濟政策協調，包括綜合運用並創新多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。

該會議又指，貸款市場報價利率(LPR)改革效果顯現，貨幣傳導效率增強，貸款利率明顯下降，人民幣匯率總體穩定，雙向浮動彈性提升，應對外部衝擊的能力增強。未來仍需創新及完善宏觀調控，穩健的貨幣政策要更加靈活適度，把支持實體經濟恢復與可持續發展放到更突出的位置；堅持總體政策適度，促進金融與實體經濟良性循環。

為有效發揮結構性貨幣政策工具的精準滴灌作用，提高政策的直達性，落實好新創設的直達實體工具，支持符合條件的地方銀行對普惠小微企業貸款實施延期還本付息及發放信用貸款。

另外，為規範標準化票據融資機制，更好服務中小企業融資及供應鏈金融發展，人行制定標準化票據管理辦法，自7月28日起實施。該管理辦法共8章31條，包括總則、主要參與機構、基礎資產、標準化票據創設、信息披露、投資者保護、監督管理及附則。