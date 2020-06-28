【飯碗不保】英航將裁減350名機師

受疫情重創的航空業未見起色。外媒報道，IAG旗下英國航空與機組代表達成協議，將裁減350名機師，並將另外300名機師放入後備名單，有需要時再僱用。被強制離職的機師大部分在倫敦機場工作，至於被放入後備名單的機師目前沒有航班工作，並會維持半薪安排；與此同時，其他機組人員會暫時減薪15%。

英航因計劃裁減1.2萬個職位或約30%員工而受到工會和國會非議。英國當局批評英航以疫情作為裁員藉口，即使政府已為員工薪酬作補貼。

另一外媒則報道，廉航瑞安航空(Ryanair)正制訂削減成本計劃，並威脅在其總部所在地愛爾蘭的130名機師，若不接受減薪便可能被裁掉。

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