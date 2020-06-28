內地研推穩外貿新招　引導信貸融資支持

內地周日召開穩外貿工作座談會，指目前疫情仍在全球漫延，世界經濟嚴重衰退，而內地經濟亦已深度融入世界經濟之中。因此，下一步外貿環境依然嚴峻複雜，對此必須有充分估計及準備，並研究推出穩外貿、穩外資的新措施。

中國商務部、海關總署於會上匯報外貿形勢及下一步工作考慮。不少企業負責人通過視頻連線方式，結合各自在家電、服裝、醫療設備、家具、跨境電商平台等領域的企業生產經營及進出口情況。中方領導人亦藉此詢問下一步市場形勢的看法及國家政策的建議，並要求相關部門認真研究企業反映的問題及建議，採取措施支持企業渡過難關。

內地明確指出，將積極着力推動更高水平對外開放，創新外貿方式，為保就業穩經濟提供支撐。在積極擴大內需的同時，需研究推出穩外貿、穩外資的新措施，尤其要加大支持力度保住中小微企業及勞動密集型企業，並助力大型骨幹外貿企業解難。當中，提到引導金融機構加強信貸、信保、擔保等融資支持，紓解外貿企業流動困難；鼓勵外貿企業轉型升級，提升出口產品質量及附加值，加快發展跨境電子商務、網上交易等外貿新業態及新模式。

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