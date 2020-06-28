樓價UPDATES：杏花邨特色單位減價3.4%沽出

市場特色單位放盤罕有，向來不乏捧場客，柴灣杏花邨頂層複式單位，略為減價3.4%即以1,623萬港元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●柴灣杏花邨15座頂層複式戶，實用面積959方呎，三房間隔附設大露台，業主叫價約1,680萬元，議價後以1,623萬元易手，減幅約3.4%，實用呎價16,924元。

●北角港運城3座低層G室，實用面積794方呎，三房間隔，獲換樓客以1,360萬元承接，實用呎價17,128元，低市價約一成。原業主2007年11月入市，現轉售帳面獲利852萬元。

●北角光超台連天台單位，實用面積431方呎，兩房間隔，獲上車客以790萬元承接，實用呎價18,329元。

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九龍區

●何文田ONE HOMANTIN第6座低層C室，實用面積512方呎，兩房間隔，放租三天減租2,000元，即獲大學生租客以每月約2.2萬元承租，實用呎租約43元。

●奧運站海桃灣3座低層D室，實用面積447方呎，兩房間隔，獲內地上班族以月租2.15萬元租入，實用呎租48.1元。

●將軍澳維景灣畔5座低層E室，實用面積513方呎，兩房間隔，叫價870萬元放售，最後以850萬元沽出，實用呎價16,569元。

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新界區

●馬鞍山夾屋雅景臺2座高層A室，實用面積475方呎，兩房間隔，開價680萬元，微減5萬元，已補價自由市場成交價675萬元，實用呎價14,211元。

●馬鞍山迎海5座高層G室，實用面積988方呎，三房間隔，原開價1,480萬元，減價52萬元或約3.5%，以1,428萬元成交，實用呎價14,453元。

●大埔新峰花園9座低層A室，實用面積606方呎，兩房間隔，以687萬元易手，實用呎價11,337元。原業主於2010年11月購入單位，當時作價330萬元，持貨至今帳面獲利357萬元。

●大埔滌濤山12座低層B室，實用面積1,098方呎，三房連套房間隔，今年5月放盤叫價1,350萬元，減價80萬元，以1,270萬元售出，實用呎價11,566元。

●元朗好順利大廈2座低層H室，實用面積356方呎，兩房間隔，放盤三個月減價8萬元，成交價462萬元，實用呎價12,978元。原業主持貨5年帳面獲利約124萬元，物業升值約37%。

●元朗尚豪庭3座中層B室，實用面積440方呎，兩房間隔，去年10月放盤開價660萬元，減價14.5萬元，以645.5萬元易手，實用呎價14,670元。

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