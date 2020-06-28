【新興市場風暴】疫情導致外儲銳減　恐爆債務危機

外國傳媒報道，除中國外，全球141個新興市場國家中，今年度的經常帳赤字可能達到國內生產總值(GDP)的2%，代表部分新興市場央行難以獲得更多外匯儲備，並造成外儲流失，僅今年1至4月，新興市場就流失了1,500億美元(約1.17萬億港元)的外儲。

外匯儲備流失最嚴重的國家包括土耳其、巴西、埃及及尼日利亞等，如土耳其外儲已流失270億至500億美元，此數字甚至低於該國的短期外債總額。

資本外流、外匯儲備減少，影響部分新興市場國家動用外儲阻止貨幣貶值的能力，例如巴西、南非及土耳其等國，從2月中至5月中、即短短3個月時間，貨幣就貶值了30%，由於多數債券以美元計價，導致債務愈益沉重，如果市場突然大舉拋售這些國家的資產，可能導致資本大量外逃。

這也將嚴重打擊部分新興市場國家的還債能力，到明年底，僅其中29個國家就有7,200億美元的債券到期，若債券大量違約將導致債務危機，這對債權國而言也不好過，例如南非20%的外債由日本持有。

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