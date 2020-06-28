A股前瞻：「端午魔咒」來襲　本周跌市居多？

股市「六絕月」踏入尾聲，惟A股投資者仍有隱憂，短期內不但要面對端午節假期結束後的「節日魔咒」，券商中金公司更提醒，下半年政策、疫情以至中美關係等因素，對大市可能有階段性干擾。

端午節對A股隱含的啟示一向讓散戶聞風色變，皆因會令其想起A股恍如屈原般「跳水」情景，應節食品糉更被指與「大閘蟹」一樣被紮起，兼且A股跌市慣用綠色呈現，與糉葉同色，諸多寓意均「大吉利是」。若翻查紀錄，歷年端午節後A股確實又是跌市居多，自2008年起，節後復市的首個交易日計，滬綜指共錄得7次下跌；節後首5個交易日更幾乎全為跌市，當中只有2009年及2019年例外，沒有出現過連續兩年升市。換言之，去年的升市反而預示A股本周恐劫數難逃。

回顧上半年，儘管深圳創業板指數截至上周五(26日)收市累漲32.5%，跑贏亞洲主要股市指數，但中金公司認為，全球變局疊加百年一遇的疫情，上半年內地以至全球資本市場表現一度驚心動魄，目前在政策支持等因素作用下才逐步穩定。未來政策、疫情、中美關係等均視為左右大市的要素，惟市場最終可能會有驚無險。

值得留意的是，內地媒體援引消息稱，中國證監會再次提出向商業銀行放開券商牌照計劃，或從數家大型商業銀行中選取至少兩家設立券商作為試點，以應對來勢洶洶的國際頂尖券商。早年曾傳出有內地股份制銀行獲得券商牌照，受消息刺激，相關銀行股價一度急漲，故市場正關注周一(29日)內銀股表現。

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