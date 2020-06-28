疫潮打亂部署　新盤交投半年料僅6800宗

受新冠肺炎疫情衝擊，上半年發展商推盤步伐明顯受阻。截至昨晚，期內全港新盤僅錄逾6,650宗交投，業界料至月底最終亦只可錄約6,800宗，較去年同期急跌逾4成，並創出2016年上半年後新低紀錄。

疫潮下無論市場氣氛，以至發展商賣樓部署都大受影響，而在政府推行禁聚令等措施後，4月份更曾出現整月「零」推盤慘況。不過，5月發展商推盤量反彈，令單月一手住宅交投急升至逾2,100宗水平，創近1年以來新高。

至於該盤開售反應理想，帶動過去兩日新盤市場共錄逾510宗成交，創近11個月周末交投量新高。而6月暫錄一手銷量亦增至逾1,350宗，但按月仍要回落逾3成。

長實集團執行董事趙國雄指，SEA TO SKY上周六晚已原價加推238伙的價單，包括80伙兩房、148伙三房及10伙四房戶，價單市值約33.7億元，折實平均呎價16,599元，折實售價由665萬起，最低呎價14,030元起。

長實地產投資董事郭子威稱，樓盤最快周內進行次輪銷售，有機會再加推單位。而項目首日沽456伙，佔推出單位近99%，套現約47.65億元。當中包括240伙三房及15伙四房戶。而單日售出逾250伙樓價逾千萬元單位，料創近年一手項目最多紀錄。

業界指，隨着疫情放緩，下半年發展商將會追落後式加速開盤，有機會開售全新一手單位多逾2萬伙。不過，由於市場競爭激烈，加上經濟等未許樂觀，相信地產商仍以克制價及分批形式推盤。估計第3季的新樓交投可望回升至5,500宗，而7至12月的整體銷量有望逾1萬伙。

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