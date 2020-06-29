【名家筆陣】聯博：ESG整合有助發掘投資機會

亞洲乃至環球投資者日益關注ESG(環境、社會和企業管治)因素，並且考慮如何將其納入投資過程。ESG整合(ESG Integration)是其中一個方法，即在研究和投資過程中明確檢視ESG因素及相關資訊。聯博認為，ESG整合有助發掘投資機會，同時兼顧管理風險。

然而，我們並不是通過排除或篩選(即列出十大不會投資的領域)來實現ESG整合，而是關注互動溝通及研究探索，以了解與某個機遇相關的整個生態系統、或是任何板塊及行業中的風險。我們注意到，在E、S、G因素當中，更容易對G因素(企業管治)進行量化，如檢視董事會成員的任期等。然而，分析一間公司可能帶來的社會影響和環境影響則更具難度。

分析S因素(社會)時，我們主要着眼於企業文化，因為文化是基礎，而企業文化的重點領域則在於人力資本管理。我們密切關注公司在員工待遇、薪酬、培訓及發展方面的措施。舉例來説，我們近期與一間消費品公司會面時了解到，該公司支付給員工的薪酬是同業的2至3倍，而在培訓和發展方面的支出亦是同業的2至3倍，另外更提供諸多同業沒有的員工福利。投資者或會提出疑問，相關措施會否影響企業盈利能力？事實上，該公司正是業內盈利最豐厚的公司之一。這是因為，從外部招聘員工的成本較內部選拔高30至40%，而內部選拔則有助延長高效工作的員工任期。

在E因素(環境)方面，我們則主要關注公司如何優化供應鏈以及其對環境的影響。我們最近與一間專注於供應鏈可持續管理的公司會面，他們研究工廠所銷售貨物的溫室氣體排放數據、貨物的包裝以及製造相關產品的工廠職員以及其工作環境。該公司亦測量用水量、空氣質素、溫室氣體排放、包裝對消費者及消費品市場的影響，並以此為基礎改變其價值鏈的各種行為，對公司財務以及環境都帶來積極的影響。

需要注意的是，在投資過程中，衡量及考慮ESG因素的方法亦會不斷發展。我們將利用多元化的角度衡量ESG整合，如透過環境的角度分析企業管治、透過社會的角度分析環境，以及透過文化分析ESG的各個領域，因為企業文化是投資過程聚焦的主要因素。

聯博股票研究分析師 Ryan Oden

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