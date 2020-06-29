14新股狂吸金　周內籌326億

新股趕半年結！綜合市場消息顯示，至少有十四隻新股將於本周內招股，合共集資超過326.11億元。其中，以渣打為第二大股東的渤海銀行最為重磅，市場傳出將於周二(30日)起進行招股，據悉，該股集資額最多20億美元(約156億港元)。

值得留意的是，港龍中國引入兩名基礎投資者，其中包括恒基地產主席兼董事總經理李家傑旗下的Successful Lotus，以及中信集團旗下的中逸資本，合共認購8,000萬元等值的股份，佔集資額上限大約4.87%。

永泰生物主席譚錚認為，天士力在腫瘤藥銷售有完善的網絡，日後雙方極有機會有商業合作。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626