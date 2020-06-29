14新股狂吸金 周內籌326億
2020年06月29日 00:14
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新股市場熱鬧，至少有十四家公司於本周內招股。
新股趕半年結！綜合市場消息顯示，至少有十四隻新股將於本周內招股，合共集資超過326.11億元。其中，以渣打為第二大股東的渤海銀行最為重磅，市場傳出將於周二(30日)起進行招股，據悉，該股集資額最多20億美元(約156億港元)。
至少六隻新股同於今日齊齊招股。當中，中國房地產開發商港龍中國地產(06968)將於本周五截止招股，每股招股價介乎3.6至4.1元，發行4億股新股，最多集資16.4億元；每手1,000股，入場費約4,141.32元，預期將於7月15日在主板首掛。
值得留意的是，港龍中國引入兩名基礎投資者，其中包括恒基地產主席兼董事總經理李家傑旗下的Successful Lotus，以及中信集團旗下的中逸資本，合共認購8,000萬元等值的股份，佔集資額上限大約4.87%。
與此同時，陸續有內房企業分拆業務上市！綠城中國(03900)分拆旗下房地產代建業務綠城管理(09979)在港上市，本周五「截飛」，招股價介乎2.2至3元，是次發售4.7756億股新股，最多集資約14.32億元；每手1,000股，入場費大約3,030.23元，該股預期下月10日首掛。
早前受到投資者熱烈追捧的尚未有盈利或收入生物科技股仍然陸續有來！永泰生物(06978)以每股招股價介乎10.5至11元，發行1億股新股，最多集資11億元；每手1,000股，入場費11,110.85元，於周內完成招股，預計在7月10日上市。
該公司獲四名基礎投資者，合共認購4,000萬美元(約3.12億港元)等值股份，其中包括中國藥企天士力醫藥(600535.SH)。
永泰生物主席譚錚認為，天士力在腫瘤藥銷售有完善的網絡，日後雙方極有機會有商業合作。
此外，另一隻新股歐康維視生物(01477)將於本周五截止認購，每股招股價介乎13.16至14.66元，發售約1.05億股，集資最多15.52億元；每手500股，入場費7,403.86元，預期下月10日主板掛牌。
事實上，本港新股市場一日熱鬧過一日，綜合市場消息顯示，周二至少有8隻新股一同招股，其中包括騰訊控股(00700)持股17.5%的手機遊戲開發商祖龍娛樂、正榮集團旗下物業管理公司正榮服務、中國影視製作公司華夏視聽，以及雞肉生產商山東鳳祥等。
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