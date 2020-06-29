【名家筆陣】宏利投資管理：復甦憧憬未兌現　大市難再上

自1月份武漢市封城以來，中國已經採取了多個月的應對和遏制措施，經濟有望逐步及有序地恢復，企業業務及市民生活可回復正常狀況。儘管股票價格在市場充裕的流動性，以及最近稍退的恐慌情緒下已獲得支持，但我們認為仍可能需要採取審慎的態度來應對未來的市場波動，並繼續專注於三個主要投資主題，即創新、消費升級及房地產。

我們仍然相信大灣區的競爭優勢，區內金融合作的政策「金融30條」有助加深大灣區內的金融聯繫，主要措施包括：支持香港發展離岸人民幣和商品市場，試行跨境私募股權投資，研究設立廣州期貨交易所和服務大灣區的國際商業銀行，此將支持區內相對強勁和穩定的長線增長。雖然這次疫情可能帶來一些阻力，但是由穩健基本因素支持的結構性趨勢，將不會動搖，當中房地產市場表現穩健，今年第1季大灣區內深圳、東莞及佛山帶領升幅。

投資者開始有意吸納受惠於封鎖措施逐步放寬的股票。廣東省正在實施「家電下鄉」戰略，釋放農村消費潛力。政府補貼鼓勵農村居民購買汽車、手提電話和家用電器，例如，冷氣機、4K電視，料會持續刺激當地消費意欲。

有深圳納斯達克之稱的創業板，正式啟動更市場化的首次公開發行股票(IPO)註冊制度。現行審批制度下，中國證監會需對每間公司的申請進行審查，申請和批核可能需要數個月至數年時間。截至四月底，共有829家公司正在深圳創業板上市，183家公司等待審批。近期市場情緒上揚可能會支持市場表現。

雖然流動性充裕和近期恐慌情緒減退，利好股價表現，但投資者仍須審慎行事，以駕馭未來的波動市況。另一方面，即使現時市場前景樂觀，投資者仍然必須提防第二輪新冠肺炎病毒感染的風險。雖然首季國內生產總值和企業業績欠佳，但股價仍然做好，反映投資者對第二季及下半年經濟有望復甦的憧憬升溫。大市要進一步上升，則六月份高頻數據必須向好，並與分析和投資者預期一致。

宏利投資管理大中華區股票部高級組合經理 方君明

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