東方日報B1：全球放水　港股恐難釀牛市

目前股市雖然面對眾多不明朗因素，但環球多國為抗擊疫情拚命「放水」，力度比2008年金融海嘯後有過之而無不及，股市會否進入另一波長期大牛市？基金界指，與當年不同的是，現時各地疫情反覆及中美關係惡劣，因此要繼續持有黃金等避險資產作對沖，惟港股下半年走勢仍不至於太差，主要是資金氾濫且很多游資尚未流入股市，新經濟股有望「染藍」亦可提高大市估值。

法巴財富管理首席投資策略師譚慧敏接受本報訪問時指，環球資金充裕，不少投資者滿手現金，具備大量彈藥重返股市，故股市縱使短期或有調整，其後仍有望做好。

「基金教父」雷賢達亦提出相同觀點，指市場氣氛已不是回望過去幾個月疫情肆虐及經濟冰封，而是之後復甦；單是本地已見到消費改善，疫情對企業盈利最壞影響應已於次季業績反映，故港股下半年不會太差。況且現時10年期美國國債孳息率已從2厘以上瀉至上周五僅0.6413厘，因此就算企業盈利不太好，股票估值仍會得到提升。

譚慧敏亦認為，中概股回流是港股下半年很重要的催化劑，足令港股成交額在幾個月內升三成，高增長及估值的新經濟股被納入恒指成分股後，恒指預測市盈率可由目前僅約11倍提升至14倍。她籲投資者續持有並趁低吸納新經濟股，亦看好具結構性機遇的5G概念股，同時可考慮消費股、大型內房股、收租股及中資航空股作短線部署。

惟跟○八年金融海嘯後最不同的是，中美關係顯著惡化、中國經濟增長放緩及救市規模相對國內生產總值（GDP）的比重遠低於當年，這會影響股市嗎？雷賢達稱，其實中國保持經濟穩定就可以，再讓企業債務高速增長恐造成更大後遺症。另外，美國總統特朗普要角逐連任，11月前應不會在經貿上對中國下重手，充其量就是科技等其他領域的角力。

譚慧敏則稱，下半年還有很多觸發股市波動的因素，畢竟經濟重啟及刺激措施已反映了不少，而且疫情還未消退，恐持續抑制需求復甦，更何況還有美國大選和中美關係前景不明朗，因此投資者也要持有高息股作防守，又相信金價會上試每安士1,800美元，整固後可望保持升勢。

事實上，英國《金融時報》報道，受香港局勢影響，資產價值數以十億美元計的亞洲及歐美對沖基金、私募基金，以及家族辦公室，正計劃將資產轉至新加坡。

她亦看淡內銀和「本地薑」，前者要肩負「讓利」的「國家任務」之際，不良貸款風險上升，內地利率市場化不利淨息差；而後者則有香港政局的憂慮。如有意分散地區風險，譚慧敏籲考慮台灣股票的交易所買賣基金(ETF)，因台股指數權重逾60%是科技股，而且當地疫情不嚴重，經濟比很多地區好。就算美股今年預測市盈率現達24倍，但因美國重手救市令貨幣供應大增，息口亦處零水平，估值尚可接受，「接近30倍就真係貴」。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626