阜博建議發行1億元可換股債券

第一個系列的可換股債券的本金總額為8,000萬港元，初步換股價為每股2.58元，與上日收市價相同。

而第二個系列的可換股債券的本金總額為2,000萬元，初步換股價為每股股份2.8元，較上日收市價2.58元溢價約8.53%。

假設可換股債券獲按初步換股價全數轉換，則系列一可換股債券將可轉換為3,100.77萬股換股股份，而系列二可換股債券將可轉換為714.28萬股換股股份，即合共3,815.06萬股換股股份，佔公司擴大後已發行股本約8.24%。

可換股債券將就其未償還本金額附帶利率為每年5%的單利息，須每半年於期末支付1次，並將於發行日期起計滿兩年的到期日到期。

公司預期，發行可換股債券的估計所得款項淨額將約為9,868萬元，擬用作開發及投資內容分帳發行相關業務及其他支持短視頻平台的業務。公司將向聯交所申請批准換股股份上市及買賣。

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