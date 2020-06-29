【股民熱話】上半年港股贏輸家全面睇！有何啟示？

今年上半年(截至6月26日)，港股備受中美角力、新冠肺炎及本地社會動盪影響，惟股市表現未算太差，今年以來恒指高低波幅4,625點，累計跌幅約12%，與不斷上升的失業率和大幅收縮的本地生產總值(GDP)相比，如此表現都算是託賴了，皆因香港有股維穩力量，全力支持金融市場穩定，就係來自內地資金的高度參與及中概股來港上市。

基本上，觀首3大贏家，大家不難發現兩個共同點，即符合內地國策方向及具新經濟概念。基本上，呢3大贏家都係國策的受惠者，中生製藥在藥品科研上佔優、騰訊在互聯網通訊、消閒娛樂等方面佔優、港交所則主要服務中國企業境外上市，在中概股正被迫為「逃離美股記」鋪路之下，港股成為中概股的後備第二上市熱門地。

筆者相信，下半年這兩大概念會繼續成為跑贏大市的主題，可以繼續押注新經濟概念和國策股，港企股宜逢反彈減持。

至於5大輸家，多半離不開地產、銀行及能源3大傳統經濟行業。老實講，百業維艱之下，貸款需求疲弱，不良貸款和壞帳上升，加上歐、美等監管機構限制銀行回購或派息，都會繼續打擊銀行股氣氛，莫貪平！至於能源股，次季已作一定幅度反彈，相信負油價已成歷史，未來數月會隨着疫情受控而改善氣氛，會有一定波幅，但除非供應急降，否則以需求面而言，也不至於會大升，料保持區間上落。

地產方面，收租股雖然步離低谷，但復甦前景不明朗，不少國際機構或商戶選擇退租離場，皆令收租股估值受壓。故即使博，都唔好博收租股。若地產發展股新盤銷情可以，則地產發展股比收租股較可取，但同樣地，相信並非基金們首選板塊，皆因第3季香港的選舉活動令地緣政治風險凸顯，宜小心行事。

東網財經專欄作者 帥哥

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