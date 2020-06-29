【零售浩劫】東表全年少賺27%　末期連特息共13仙

期內，於香港市場方面，即使自2019年6月起社會不穩，惟集團年內銷售保持穩定，惟受到新冠肺炎疫情於2020年第一季爆發所打擊。年內收益減少17.3%至11.98億元，應佔溢利亦主要因為就使用權資產及物業、廠房及設備計提減值虧損，以及滯銷手錶撥備上升而有所下降。

展望未來，預期中美貿易糾紛、疫情持續、香港社會不穩以及全球經濟前景不明朗會繼續影響零售市場，而此影響並無在本年度業績中完全反映。雖然疫情在香港似乎已獲緩解，惟在病毒未有可用疫苗之前，第二輪甚至第三輪攻擊之可能性仍然頗高。此不明朗因素對集團未來期間之業績表現仍會有巨大壓力。集團將繼續採取審慎之策略，提升現有商店之業績表現、加強成本及存貨管理，並豐富其產品組合，以在不同狀況下提振集團之業務。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626