【市前重點睇】金價升油價軟　港股外圍跌200點

●美匯指數企97.47；離岸人民幣(CNH)見7.0859；港匯處7.7503；美元兌日圓報107.19；歐元見1.1225；英鎊低見1.2326。金價升至1,771美元。布油跌至40.35美元，紐油挫至37.86美元。道指期貨下跌。俗稱「黑期」的新加坡港股期指跌約200點。

●美國銀行業在聯儲局的年度檢查中表現良好，但聯儲局仍要求各大銀行年內再次提交資本計劃，這令銀行業下調派息的可能性升高。

●美國10年期國債孳息率跌4.42點子，報0.6413厘。

●港股ADR指數上周五收報24,381點，跌167點或0.69%。

●即月恒生指數夜期上周五收報24,419點，跌87點，低水131點，成交14,777張。

●紐約8月期油上周五收報每桶38.49美元，跌0.23美元或0.59%；布蘭特8月期油收報每桶41.02美元，跌0.03美元或0.07%。

●紐約8月期金上周五收報每安士1,780.3美元，升9.7美元或0.6%，全周計累升約1.6%，連續3個星期上漲。

●歐洲央行總裁拉加德表示，疫情後的經濟復甦將是複雜且不完整的，部分經濟領域將發生永久性的變化。

●德國總理默克爾降低對英國與歐盟會談的期望，並暗示約翰遜政府可能對達成協議不感興趣。

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