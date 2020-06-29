康希諾生物重組新冠肺炎疫苗獲軍隊特需藥品批件
2020年06月29日 08:13
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康希諾生物(06185)公布，公司與軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所聯合開發的重組新冠肺炎病毒疫苗(腺病毒載體)(Ad5-nCoV)，已於6月25日獲得中央軍委後勤保障部衞生局(以下簡稱「軍委後保部」)頒發的軍隊特需藥品批件，有效期1年。
Ad5-nCoV的I期及II期臨床試驗已在中國開展，並於6月11日完成II期臨床試驗揭盲。臨床試驗數據證實其具有良好的安全性，及較高的體液免疫及細胞免疫應答水平。總體試驗結果表明，Ad5-nCoV具有預防由SARS-CoV-2引起的疾病的潛力。
根據《中國人民解放軍實施(中華人民共和國藥品管理法)辦法》有關規定，Ad5-nCoV現階段僅限軍隊內部使用，未經軍委後保部批准，不得擴大接種範圍。
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