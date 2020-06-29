康希諾生物重組新冠肺炎疫苗獲軍隊特需藥品批件

Ad5-nCoV的I期及II期臨床試驗已在中國開展，並於6月11日完成II期臨床試驗揭盲。臨床試驗數據證實其具有良好的安全性，及較高的體液免疫及細胞免疫應答水平。總體試驗結果表明，Ad5-nCoV具有預防由SARS-CoV-2引起的疾病的潛力。

根據《中國人民解放軍實施(中華人民共和國藥品管理法)辦法》有關規定，Ad5-nCoV現階段僅限軍隊內部使用，未經軍委後保部批准，不得擴大接種範圍。

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