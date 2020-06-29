【專家點評】古勝：邊隻醫藥股追得過？
2020年06月29日 08:15
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(Getty Images圖片)
今日(29日)係期指結算，明日就係基金半年結，換言之，波譎雲詭的下半年即將來臨。點解老古咁樣講？皆因前景太不明朗。講到尾，其實都係圍繞中國的對外關係，中美之間，還有中歐、中英、中印等等，當中牽涉的地緣政治、商業、貿易及科技等問題太多，金融市場受震盪已是必然。
而且，新冠肺炎肆虐依舊，雖然東亞地區已有行之有效的應對辦法，惟歐美、非洲以及南半球因為民族性關係而難以照辦煮碗，因此疫情仍然沒完沒了。就算中國內地成功抗疫，但外圍經濟疲弱，對世界工廠的製造業需求自然下降，經濟表現不濟將於下半年進一步浮現。
雖然疫情最終都會過去，但上述的不確定性，隨時會成為大市調整的藉口，正所謂小心駛得萬年船，控制注碼一定唔會錯。講番恒指走勢，上周一度升穿25,000點但企唔穩，周五跌逾230點收報24,549點，後市只要唔跌穿關鍵位23,700點，仍然可以視作大型上落市。
話說回頭，新冠肺炎對人類造成威脅，卻成為炒作醫藥股板塊的利好因素。上周五又有多隻醫藥股創新高，包括內地最大規模製藥研發平台的藥明生物(02269)，上周股價高見150.6元，技術走勢仍強，上方阻力位為160元，向下支持位為140元。
另研發多款抗癌藥的信達生物(01801)，股份名稱即將脫去「B」標記，以其市值，未來頗有機會納入恒生指數，消息公布後刺激股價飆升，一周內股價升約2成至61元。不過，呢隻股票唔使心急追，睇其走勢，升幅雖快但總是反覆向上，不至於一去冇回頭，不如等回調至10天線再小注入市。
而兼具醫藥及科網概念的平安好醫生(01833)及阿里健康(00241)，兩者上周都見新高。前者股價整固多時，近三個月大致於96至117元之間徘徊，上周五突破收報119.9元，料後市仍有力再上，上方阻力位135元，支持位為20天線108元。至於阿里健康走勢相對乏力，上周見新高24.5元即回軟，收市跌近2%報23.3元，且周線圖RSI見熊背馳，未來調整機會較大。
展望本周，周一公布香港5月貿易帳，周二則有香港5月零售銷售額，都係反映本地經濟的重要數據；外圍方面，周二公布中國6月官方製造業採購經理人指數，周三有中國6月財新製造業採購經理人指數及德國6月失業率，周四為美聯儲6月會議紀錄及美國6月失業率。中期嚟講，經濟仍然不容樂觀，而金融市場早一步炒上去，未來調整的機會唔細，缸邊友只好見步行步。
東網財經專欄作者 古勝
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