【專家點評】古勝：邊隻醫藥股追得過？

今日(29日)係期指結算，明日就係基金半年結，換言之，波譎雲詭的下半年即將來臨。點解老古咁樣講？皆因前景太不明朗。講到尾，其實都係圍繞中國的對外關係，中美之間，還有中歐、中英、中印等等，當中牽涉的地緣政治、商業、貿易及科技等問題太多，金融市場受震盪已是必然。

而且，新冠肺炎肆虐依舊，雖然東亞地區已有行之有效的應對辦法，惟歐美、非洲以及南半球因為民族性關係而難以照辦煮碗，因此疫情仍然沒完沒了。就算中國內地成功抗疫，但外圍經濟疲弱，對世界工廠的製造業需求自然下降，經濟表現不濟將於下半年進一步浮現。

雖然疫情最終都會過去，但上述的不確定性，隨時會成為大市調整的藉口，正所謂小心駛得萬年船，控制注碼一定唔會錯。講番恒指走勢，上周一度升穿25,000點但企唔穩，周五跌逾230點收報24,549點，後市只要唔跌穿關鍵位23,700點，仍然可以視作大型上落市。

展望本周，周一公布香港5月貿易帳，周二則有香港5月零售銷售額，都係反映本地經濟的重要數據；外圍方面，周二公布中國6月官方製造業採購經理人指數，周三有中國6月財新製造業採購經理人指數及德國6月失業率，周四為美聯儲6月會議紀錄及美國6月失業率。中期嚟講，經濟仍然不容樂觀，而金融市場早一步炒上去，未來調整的機會唔細，缸邊友只好見步行步。

東網財經專欄作者 古勝

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