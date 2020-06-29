【國金奇觀】群體染疫再現！「未來肉」產業有「錢」途

北京市場在切割三文魚砧板上驗出新型肺炎病毒，疫情第二波憂慮重燃。疫情全球蔓延初期，鮮肉供應受阻，美國「人造肉」頓時成為爆搶對象，前景獲投資者看好。事實上，這場疫情令人們開始關注健康，思考食品的安全，人造肉(亦稱「未來食品」)有望迎來千載難逢的商機。不過，人造肉的出現能否改變人們長久以來的飲食模式，難度似乎甚高。

筆者初次聽到「人造肉」一詞，頓時產生一個疑問，「有真肉唔食，要食人造」？翻查資料，人造肉亦即「素肉」，分為「植物肉」和「細胞培植肉」兩類。前者利用豌豆、大豆、小麥提取植物蛋白生產各類模擬肉類產品，製作成近似肉類口感的豆製品。後者這是將動物的幹細胞放在培養皿中，讓細胞不斷增殖最後生長成肉，製作成本相對高昂，據稱要2021年才能夠投入市場。

人造肉以健康和不殺生為賣點，價格比一般肉貴，但對於習慣大魚大肉的都市人來說，Sell健康或是大家初嘗的誘因。

●價格具競爭力

縱觀歐美人造肉市場領先全球，顧問公司Good Food Institute資料，業界對人造肉的投資有增無減。業界於今年首季已經吸引9.3億美元(約72.5億港元)投資，超越去年全年的8.24億美元。以豌豆為基礎的人造肉商Beyond Meat表示，其產品今年夏季會提供減價優惠，以提高市場競爭力。Beyond Meat的人造漢堡肉每磅售價約12美元，相比鮮牛肉漢堡扒的售價仍只是每磅約5.54美元。

以大豆為基礎的美國人造肉商Impossible Foods在3月成功從私人市場籌得5億美元(約39億港元)。英國同業Meatless Farm亦稱，來自零售商和快餐連鎖店的查詢均急增。以培植肉製作肉扒的Memphis Meats今年較早前籌資1.61億美元，期望產品可以於未來兩年推出市場。由此可見，外國公司着力拓展人造肉市場，假如肉類供應再度遇阻，很有可能是大眾的「逃生門」。

●零售途徑日廣

宏觀大中華區，台灣茹素者在全球名列前茅。Beyond Meat的植物蛋白關鍵技術，其中一位開發者就更是來自台灣。此外，當地素食龍頭廠弘陽食品亦有推出自家研發的素肉。

香港亦有本土的食物科技公司，Green Monday在亞洲多地批發和銷售綠色食品，旗下亦研發了Omnipork新豬肉，在港亦開設了專享「未來肉」的餐廳。香港雖有初創早着先機，可是發展步伐似乎仍不及歐美及中國內地。筆者認為，要攻陷出名識食的香港人有幾個要點。

●拓港市有竅妙

第一關注點是味道，人造肉要怎樣才可完全地還原傳統肉類的味道？筆者覺得，人造肉質感與傳統肉類十分相似，不過味道清淡、沒有「真肉」的香味和略欠嚼勁的口感。第二是價錢，人造肉屬於市場上較新的產物，生產成本較高，成為消費者卻步的原因之一。再者，人造肉暫時仍未「入屋」，雖則部分超市有新豬肉出售，但要怎樣才能吸引大眾「試新嘢」，從而改變大眾飲食習慣？

此外，筆者認為很多香港人對於人造肉皆毫無概念，宣傳缺乏，認識不足，又如何在食品行業中起革命？參考美國，Beyond Meat去年5月2日在美國納斯達克交易所掛牌上市，當天即大漲163%，帶動人造肉在美國市場「走紅」；而該股截至上周五(26日)收報141.68美元，較發行價25美元累飆4.6倍。在A股市場中，有逾20家公司被稱為人造肉概念股，當中有份推出人造肉月餅的雙塔食品自5月以來股價累漲約三成。現階段，香港似乎還未有相關的概念股出現帶起市場潮流，要香港人認識人造肉，可能需要等待一個揚名的時機！

東網專欄作者 帥姐

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