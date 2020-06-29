【專家點評】沈振盈：本周宜把握獲利時機

上周指出，6月份港股仍是上落市格局，月初急速上升至25,300點水平，接着受美國疫情第二波的憂慮，而回落至23,800點水平。上周再試衝25,000點關口，可惜無功而回。今日期指結算，相信大市會在24,800點附近結算。

由於美國的新冠肺炎疫情仍然未能受控，過度心急去重啟經濟，卻適得其反。而中美的博弈已屆劍拔弩張的地步，香港通過國安法之後，特朗普一定以此作為打擊中國的藉口，以增加大選的把握。由於香港處於風眼位置，特朗普的行動亦必然對港股帶來一定程度的震盪。

故此，7月份的港股將會出現大幅波動，投資者宜開始保守為上。若以玄學角度推算，7月6日晚為「小暑」的交接，轉入「癸未」月。因而7月7日開始，港股將會大幅震盪，恒指亦隨時會出現快而狠的跌浪。本周的日子不俗，只是周二略差。投資者宜把握機會減磅獲利。

本周每日的股市走勢預測：

周一（癸卯日）：天干屬水地支屬木，水生木之局，走勢仍反覆。

周二（甲辰日）：天干屬木地支屬土，木剋土之局，市況有震盪。

周三（乙巳日）：假期。

周四（丙午日）：天干地支皆屬火，全火之局，形勢偏好。

周五（丁未日）：天干屬火地支屬土，土生金之局，仍然向好。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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