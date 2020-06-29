【專家點評】陳政深：資金走向主導七月後市

公司的主要業務，為提供以物業作為按揭的短期貸款，公司的信貸業務表現平穩。佔七成的按揭貸款業務利息收入維持穩定，達1.15億元，按揭貸款組合總額約為8.23億元；其餘無抵押私人貸款，利息收入增長5.4%至4,900萬元，私人貸款組合總額達約1.4億港元。

公司於年內出售了部分私人貸款業務，產生收益約1,400萬元，預料未來將更專注於物業貸款。期內應收貸款減值撥備及撇銷淨額，減少550萬元，至約1,900萬元，反映在逆市之下，公司在風險管理上十分審慎。由於公司僅接受位於香港的物業作為貸款的抵押品，因此完全沒有跨境或外匯風險。

疫情及社會動盪等因素，似乎在未來一段時間都難以止息，個別銀行更提高按息，有「收遮」味道，個人及中小企在此環境下，對短期資金周轉需求或會增加。香港信貸相對少人留意，但勝在派息穩定，目前股息率達7.2%，市盈率更不足3倍，作為財政健康的主板企業，市值僅1.6億元左右，絕對具備持續注視以至中長線持有價值。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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