恒指曾跌逾200點　保險股捱沽

港股受累外圍氣氛影響，高開不足百點後迅即掉頭回落，恒生指數最多挫逾200點，暫低見24,331點，最新跌幅縮至161點或0.7%，至24,388點；國企指數亦曾跌過76點，報9,776點，最新跌62點至9,790點。

保險股捱沽，友邦保險倒跌1.7%，財險挫9%，中國平安及中國人壽跌幅不足1%。滙豐控股亦倒跌1%。

兩大濠賭股金沙中國及銀娛齊挫逾2%。

【09:20】【港股開市】恒指穩升 滙豐有支持

今(29日)為期指結算日，港股靠穩，恒生指數高開77點或0.3%，報24,627點；國企指數高開35點或0.3%，報9,888點。

重磅股中，友邦保險升1%，滙豐控股升0.4%；惟中國移動偏軟，香港交易所跌0.4%，騰訊跌0.8%。

中港地產股向好，碧桂園及華潤置地齊漲1.5%；恒基地產升1%，信和置業升1.6%。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626