A股快報：兩市偏軟　融資餘額少50億人民幣

滬深三大股指齊低開，滬綜指低開6點或0.22%，報2,973點；深成指低開32點或0.28%，報11,780點；創業板指低開6點或0.27%，報2,375點。

人民銀行公布，臨近月底財政支出力度加大，銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，周一(29日)不開展逆回購操作，另有400億元人民幣(月同)逆回購到期，單日淨回籠400億元。

此外，人行指為提高銀行永續債的市場流動性，支持銀行發行永續債補充資本，周一人行將開展2020年第六期央行票據互換(CBS)操作，本期操作量為50億元，期限3個月，面向公開市場業務一級交易商進行固定費率數量招標，費率為0.1%，首期結算日為周一，到期日為9月29日(遇節假日順延)。

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.0808，較上日下調253點子，中止三連升。

截至周日(28日)，上交所融資餘額報5,789.86億元，較上日減少33.76億元；深交所融資餘額報5,315.35億元，較上日減少16.94億元；兩市合計11,105.21億元，較上日減少50.7億元。

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